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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو ترحب بعودة واشنطن لاتفاقية باريس للمناخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:07 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
ا ش ا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، ترحيبها بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة روسية، تعليقًا على الحدث: "نرحب بهذه الخطوة".

وحسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، والذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني، جاء بأن الولايات المتحدة عادت، اليوم الجمعة، إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 30 يومًا من تقديم إخطار رسمي بذلك.

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن قضايا المناخ، على أمل اتباع نهج غير مسيس، مشددًا، في الوقت ذاته، على أن الجانب الروسي يتخذ نهجا مسئولا تجاه قضية مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وعقب تنصيبه، وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة من الأوامر التنفيذية لإلغاء قرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب، شملت عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وإنهاء الحظر المفروض على دخول رعايا دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي وقّع عليها سلفه باراك أوباما، كما أخطر ترامب، في الـ7 من يوليو 2020، الكونجرس بشكل رسمي، انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها تعاني القصور ورفضت تنفيذ إصلاحات مطلوبة، واتهمها بالمحاباة لصالح الصين وإخفاء الحقائق فيما يخص مواجهة وباء كوفيد- 19.

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