واشنطن تقدم 73.4 مليون جرعة من لقاح كورونا محليًا

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن شركتي فايزر وموديرنا وعدتا بتسليم الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية شهر مايو المقبل.





وأوضحت "سي إن إن" أن هذه الكمية كافية لتطعيم 200 مليون شخص بشكل كامل، أي حوالي 60% من إجمالي سكان الولايات المتحدة قبل حلول فصل الصيف.





يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 27.9 مليون شخص.

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حكومة الولايات المتحدة قدّمت نحو 73.4 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد على المستوى الوطني، خلال الأشهر الثلاث الماضية، منذ بداية عملية التطعيم.