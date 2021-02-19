«مصرللطيران» تسير رحلة خاصة لسفر بعثة الأهلى إلى تنزانيا

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلة خاصة رقم MS3910 بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo لسفر بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم من مطار القاهرة إلى مطار دار السلام بتنزانيا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وأقلعت الرحلة في تمام الساعة ٥:٣٠ مساء اليوم من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة لتصل تنزانيا في الساعة ١٢ مساء اليوم، على أن تكون رحلة العودة من تنزانيا يوم ٢٣ فبراير.وتواجد فريق عمل مصرللطيران في استقبال بعثة النادي الأهلي بمطاري القاهرة ودار السلام لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة، متمنيا فوز النادي الأهلي في مشواره الجديد بدوري أبطال إفريقيا.