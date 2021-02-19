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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل اجتماع مسئولي وزارة الصحة الإسرائيلية في رام الله

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:59 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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عقد كبار مسؤولي وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المسئولين في وزراة الصحة الفلسطينية، برام الله.

وضم الوفد الإسرايئلي في الاجتماع كلا من هيزي ليفي مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، وشارون الراي برايس رئيس خدمات الصحة العامة في الوزراة، ونحمان آش منسق مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع كميل أبو ركن منسق عمليات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.

وشمل الاجتماع نقاشا حول حالة مرضى فيروس كورونا المستجد داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وبياناتهم وحالة التحقيق الوبائية.

وتوجه المسؤولون الإسرائيليون، صباح اليوم، إلى رام الله، وفضلوا في بداية الأمر عدم الإعلان عن الزيارة نظرًا لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية.

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