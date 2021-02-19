رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جورجينا تتصدر غلاف مجلة «Instyle» لعدد شهر مارس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:40 م
جورجينا
جورجينا
سارة ساويرس
طباعة
تصدرت النجمة جورجينا غلاف مجلة «Instyle» لعدد شهر مارس بمجموعة من الإطلالات الأنيقة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتألقت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا، بمجموعة من الإطلالات الأنيقة على المجلة، كشفت عن جمالها، فاختارت فى إحدى إطلالاتها توب كروب أبيض اللون، وتنورة جلدية سوداء اللون قصيرة مزينة بخيوط جلدية من ستايلست francescarinciari، ولم تتكلف فى وضع المكياج بلمسة فنية من carmendejuan.

وكتبت عنها المجلة: «هذا العدد مليء بالاتجاهات والأفكار والألوان لربيع يستعيد التفاؤل، ولا شيء أفضل من جورجينا أن تلعب فيه دور البطولة، وجورجينا هي بطلة رواية مارس، تكشف لنا كيف وصلت إلى كل هذه الشهرة على Instagram الخاص بها، مع أكثر من 23 مليون متابع».

ومؤخرًا قضت النجمة جورجينا مع حبيبها كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رحلة غير تقليدية، في عيد ميلاد كريستيانو، السادس والثلاثين، في مدينة تورينو الثلجية، حيث ظهر الثنائي فى مجموعة من الصور التى شاركتها عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وهما يلهوان وسط الثلوج.

وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورًا لهما معا فى كافة المناسبات والإجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.

ونستعرض فى الصور التالية، أجمل إطلالات جورجينا فى مجلة Instyle لعدد شهر مارس.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا