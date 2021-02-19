جورجينا تتصدر غلاف مجلة «Instyle» لعدد شهر مارس

تصدرت النجمة جورجينا غلاف مجلة «Instyle» لعدد شهر مارس بمجموعة من الإطلالات الأنيقة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».وتألقت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا، بمجموعة من الإطلالات الأنيقة على المجلة، كشفت عن جمالها، فاختارت فى إحدى إطلالاتها توب كروب أبيض اللون، وتنورة جلدية سوداء اللون قصيرة مزينة بخيوط جلدية من ستايلست francescarinciari، ولم تتكلف فى وضع المكياج بلمسة فنية من carmendejuan.وكتبت عنها المجلة: «هذا العدد مليء بالاتجاهات والأفكار والألوان لربيع يستعيد التفاؤل، ولا شيء أفضل من جورجينا أن تلعب فيه دور البطولة، وجورجينا هي بطلة رواية مارس، تكشف لنا كيف وصلت إلى كل هذه الشهرة على Instagram الخاص بها، مع أكثر من 23 مليون متابع».ومؤخرًا قضت النجمة جورجينا مع حبيبها كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رحلة غير تقليدية، في عيد ميلاد كريستيانو، السادس والثلاثين، في مدينة تورينو الثلجية، حيث ظهر الثنائي فى مجموعة من الصور التى شاركتها عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وهما يلهوان وسط الثلوج.وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورًا لهما معا فى كافة المناسبات والإجازات، بل وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، ومنها أعلنا خطبتهما في عام 2018، ولكنها لا تزال قيد التخطيط.ونستعرض فى الصور التالية، أجمل إطلالات جورجينا فى مجلة Instyle لعدد شهر مارس.