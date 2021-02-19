استمرار أعمال إنارة الطرق الرئيسية وصيانة الكشافات بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال إنارة الطرق الرئيسية وصيانة كشافات الإنارة حيث قامت بتركيب خليتين ضوئيتين بطريق مصر أسوان الزراعي وطريق طراد النيل بالتوازي مع حملات النظافة.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار إنارة الطرق الرئيسية وإصلاح الكشافات المعطلة قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بتركيب 2 خلية ضوئية جديدة بطريق طراد النيل دماريس البرجاية وطريق مصر أسوان الزراعي لرفع كفاءة خطوط الإنارة، كما تم صيانة الكشافات بطريق طهنا الجبل جبل الطير بنزلة حسين لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.وأضاف رئيس المركز أنه تم تنظيم حملات نظافة مكثفة بحى وسط المدينة وقرية تلة لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة لتحقيق رضا المواطنين.