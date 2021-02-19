محافظ مطروح يكرم الفرق المشاركة فى نهائى دورى مراكز الشباب (فيديو)

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز شباب النجيلة، الحاصل على المركز الأول في نهائي دوري مراكز الشباب، بالإضافة إلى مركز شباب الأبيض، الحاصل على المركز الثاني، ومركز شباب مصر الحاصل على المركز الثالث.جاء ذلك عقب الانتهاء من نهائي دوري مراكز الشباب، الذي أقيم بين فريقي النجيلة والأبيض، حيث تم تكريم أفضل هداف وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى، بالإضافة إلى حكام المباراة.ورفع محافظ مطروح الكأس مع مركز شباب النجيلة عقب فوزه، متمنيا للفريقين التوفيق، مؤكدا دعمه المتواصل والمستمر لقطاع الرياضة.