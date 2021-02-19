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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تقرأ المعوذتين قبل الرقص.. أبرز 10 معلومات عن الراقصة أليسار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:21 م
أليسار
أليسار
نوران إمام
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ظهرت الراقصة أليسار في مقطع فيديو عبر حساب الإعلامي العراقي على تطبيق "إنستجرام"، وهي ترقص بجانب نزار الفارس ويبدو عليه علامات الخجل، حيث استضافها في إحدى حلقات برنامجه "مع الفارس"، كما جاءت أغلب تصريحاتها مثيرة للجدل.

وترصد "الدستور" أبرز 10 معلومات عن الراقصة اللبنانية أليسار:

1- اسمها أليسار كركلا وهي ابنة الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا.
2- ولدت أليسار في 26 فبراير 1974.
3- تبلغ أليسار من العمر 47 عامًا.
4- تقيم أليسار في لندن وتتنقل بين الحين والآخر بين لبنان ولندن.
5- تعمل مصممة حركات رقص وراقصة لبنانية.
6- درست تصميم الرقص في كاليفورنيا ومن أعمالها ستار أكاديمي من 1 إلى 9 وأعمال في باريس ولندن ودبي وكاليفورنيا وبيروت والعديد من الدول.
7- صرحت الراقصة أنها تقرأ المعوذتين قبل دخولها خشبة المسرح لأداء رقصتها.
8- كما كشفت عن أمنيتها في مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في عمل فني.
9- وذكرت أليسار عن حبها للفنانة فيفي عبده.
10- كما أعلنت أليسار عن حبها للرجل العراقي واللهجه العراقية قائلة: "أول لما الراجل يكلم عراقي.. بموت أنا فيه".

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