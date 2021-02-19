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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف 4 حالات بناء مخالف ورفع إشغالات طريق وإزالة كشك بالمنيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:23 م
إيقاف حالات بناء
إيقاف حالات بناء مخالف
المنيا ـ على حسين
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص في المهد، كما قامت برفع 3 حالات إشغال طريق وإزالة كشك مخالف بدون ترخيص وذلك في حملة لمنع التعديات ورفع الاشغالات التى تمثل عائقا لحركة المواطنين وتعدى على حرم الطريق العام.

قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، تم إيقاف ٤ حالات تعدى بالبناء فى المهد بميدان عبد المنعم الشرقى عبارة عن تعديل بالبناء فى المهد للاستخدام الموجود بالرسوم الهندسية، وتمت الإزالة لتلك الأعمال وتحرير المحاضر اللازمة قانونا كما تم التحفظ على مواد البناء وفى سياق متصل تم ايقاف حالة تعدى أخرى بالبناء وضم منور العقار إلى أحد المحال التجارية وتغيير الاستخدام المنصوص علية داخل الرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم رفع ٣ حالات أشغال طريق وتم التحفظ على المعدات، مع استمرار أعمال النظافة اليوم بالحى حيث تم عمل حملة نظافة مكثفة بشارع رمسيس وتم رفع المخلفات والأتربة من على جانبى الطريق لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حى غرب المدينة، أن حملة لإزالة الإشغالات ضمت ومحمد حسين سكرتير الحى واحمد صابر رئيس الاشغالات ومحمد مخلوف ومحمد ممدوح فريق الاشغالات، أحمد حسين فخرى مسئول البيئة قامت اليوم بتنفيذ إزالة كشك مخالف بدون ترخيص وتم عمل اللازم قانونا.

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