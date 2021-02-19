دنيا عبد العزيز تكشف عن شخصيتها في «اللي مالوش كبير»

تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد الذي يحمل عنوان "اللي مالوش كبير"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وكشفت دنيا عبد العزيز عن شخصيتها ضمن الأحداث العمل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت صورة بشخصيتها وعلقت قائلة: "نادين من اللي مالوش كبير".وتعاقدت دنيا عبد العزيز على المسلسل بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربط بين دنيا عبد العزيز وأسرتها وأسرة الفنان عمرو ياسين، وصادف القدر هذا العام تشاركهم الحزن في وفاة كل من والدتها، ووالده، وعادت مؤخرا من خارج مصر لحضور فعاليات تكريم الفنان الكبير محمد صبحي في أول ظهور لها في حدث فني.