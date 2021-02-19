مفاوضات «بايدن - إيران».. لماذا بدأت إسرائيل تطوير مفاعل ديمونا النووي؟

إعلان أمريكي بالتفاوض مع إيران

خطوة فورية: تطوير مفاعل «ديمونا» النووي

توقيت الإعلان الأمريكي

أمريكا تبلغ إسرائيل بقرارها

نتنياهو يعلق على قرار بايدن

بدأت إسرائيل أعمال تطوير وتوسيع مفاعل ديمونا النووي، كُشف عنها، اليوم الجمعة، عبر صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية.وجاء ذلك في ظل الخلافات التي تنشأ بين إسرائيل والإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، حول الملف الإيراني، وعودة واشنطن إلى التفاوض على الاتفاق حول برنامج طهران النووي، وذلك منذ إعلان نيته خلال برنامجه الانتخابي، وتأكيدها بعد فوزه برئاسة البيت الأبيض.لم تتفاجئ إسرائيل بإعلان الرئيس الأمريكي، رسميًا استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، خاصةً أن تل أبيب لم تتأخر عن بحث الطرق التي ستسلكها في ذلك الشأن.أعلنت الإداة الأمريكية برئاسة جو بايدن، رسميًا، فجر اليوم، الجمعة، استعدادها للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد انسحابها منها وقت حكم دونالد ترامب، وكذلك انسحبت إسرائيل.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن ستقبل دعوة الاتحاد الأوروبي للقاء إيران ومناقشة برنامجها النووي، والتفاوض حول الاتفاق.وكشفت مجموعة من الباحثين، المعنيين بالمواد الانشطارية، أن إسرائيل تجري إنشاءات جديدة هامة في مفاعل ديمونا النووي، الذي يقع في صحراء «النقب» جنوب الضفة الغربية المحتلة.وتجري إسرائيل أعمال بناء وتوسيع جديدة وضخمة داخل مفاعل ديمونا، بما في ذلك منطقة تحت الأرض لا تقل عن مائة متر مربع، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وجاء الكشف عن تلك الخطوة الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي العودة إلى التفاوض مع إيران، ما يعني أن تل أبيب تتحرك في اتجاهات عدة بشأن التهديدات النووية الإيرانية.جاء الإعلان الأمريكي بعد نحو 24 ساعة فقط من أول محادثة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، والتي جرت أول أمس الأربعاء، وهي المحادثة التي تأخرت لحوالي شهر من دخول «جو» البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.وأثار تأخير إجراء بايدن لمحادثة هاتفية مع إسرائيل استنكار الأخيرة، خاصةً أنها الحليف الوثيق لوانشطن، وأن هناك خلفات بين الجانبين فيما يخص التعامل مع الملف الإيراني وعملية السلام مع الفلسطينيين، فيما حاولت واشنطن تعويض ذلك بأن يكون بنيامين هو أول قائد تتم محادثته داخل الشرق الأوسط؟ونفى مصدر إسرائيلي مطلع ألا تكون الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرارها العودة إلى التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي.وأكد مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات أن الإدارة الأمريكية أطلعت إسرائيل بذلك القرار قبل الإعلان عنه، وذلك بعد إفادة عدة تقارير إسرائيلية بأن «بايدن» لم يخبر تل أبيب بقراره.من جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إدارته تجري محادثات مع نظيرتها الأمريكية في ذلك الشأن، وإن المحادثات مستمرة، متابعا: "إسرائيل التزمت بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ولم يتغير موقفها من الاتفاق النووي".وأكد نتنياهو، في كلمة له، أن إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، لن تعمل سوى على تمهيد الطريق أمام طهران لامتلاك ترسانة نووية تهدد أمن إسرائيل والمنطقة.