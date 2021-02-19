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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:19 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث مؤخرًا وبشكل كبير جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنطلاق وبدء الامتحانات في كافة المراحل التعليمية بجميع محافظات مصر العربية.
وفي الفترة الأخيرة تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تقديم أسهل الوسائل حتى يقوم من خلال الطلاب بأداء امتحانتهم بطريقة أفضل وأمانة على صحتهم أكثر خوفًا عليهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح سريع الانتشار وأكثر شراسة عن السابق.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت من قبل الطلاب وأولياء الأمور، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، حتى يتمكن الطلاب بأداء أمتحانتهم في الفترة المقبلة بدون قلق، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

نظرًا للإقبال الشديد في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن تحديث موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، ولجميع الصفوف والمراحل التعليمية، وذلك لأداء فترة الامتحانات بشكل أمن وسليم، وذلك نظرًا للظروف التي يمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد أن عاودت الإصابات في الارتفاع من جديد في مصر، ولهذا السبب قامت الوزارة بتحديث مواعيد أداء الامتحانات في جميع المراحل التعليمية، حفاظًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا القاتل.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

وبدأت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، في تفقد جميع المدارس والإشراف على تعقيمها لبدء امتحانات الطلاب من جميع المراحل التعليمية.

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمار

وأعلنت أن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، سيكون بداية من يوم 2 في شهر مارس 2021 المقبل.

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