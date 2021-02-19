لاجئ سوداني يقتل مسئولًا فرنسيًا طعنًا بعد رفض طلبه للجوء

قال تليفزيون "بي.إف.إم"، اليوم الجمعة، إن لاجئا سودانيا طعن حتى الموت مسئولا فرنسيا في مجال الهجرة بمدينة "باو" بعد إبلاغه بأن طلبه للجوء رُفض.وقال مسئول في مركز الشرطة إن الجريمة وقعت في مركز لاستقبال طالبي اللجوء، لكن لم تكن لديه معلومات أخرى عن الضحية أو الجاني أو الدافع.