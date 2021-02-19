رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: انخفاض الزيادة اليومية في إصابات كورونا بمعدل أسرع من الأسبوع الماضي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:23 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
ا ش ا
طباعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في المملكة المتحدة تنخفض بنسبة 3 إلى 6 بالمائة في كل يوم من أيام هذا الأسبوع، وهو معدل انخفاض أسرع من معدل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدل الاستنساخ (R) أيضا بنسبة طفيفة.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن بيانات الحكومة أن معدل الزيادة اليومية في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" سجل خلال هذا الأسبوع ما بين 3- و6- بالمئة، مقارنة بـ 5- و2- خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض معدل الاستنساخ إلى ما بين 6ر0 و9ر0، وهو ما يعني أنه، في المتوسط، ينقل كل 10 مصابين العدوى لما بين 6 و9 أشخاص آخرين، وتراوح معدل الاستنساخ، الأسبوع الماضي، بين 7ر0 و9ر0.

موضوعات متعلقة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشاريع «حياة كريمة» بمركز الفتح

الأكثر قراءة

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم المعاناة
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
المزيد

الثقافة

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة

غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا