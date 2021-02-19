هونج كونج تتسلم مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لكورونا

تسلمت هونج كونج مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" الصيني المضاد لـ"كوفيد-19"، وتعد أول دفعة واردة من العاصمة الصينية بكين.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وزير الخدمة المدنية باتريك نيب قوله: "بالنيابة عن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أرغب في توجيه الشكر إلى الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية على دعمها الكامل".وكانت سلطات هونج كونج قد أعلنت في وقت سابق أن المجموعات ذات الأولوية ستبدأ تلقي التطعيمات في الـ26 من الشهر الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضًا وصول مليون جرعة أخرى من لقاح شركتي "فايزر- بيونتك" الأمريكية- الألمانية إلى البلاد بنهاية فبراير الجاري.وكانت هونج كونج- البالغ تعداد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة- قد سجل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 10 آلاف و820 حالة و197 حالة وفاة، وفقًا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية البحثية.