أرمينيا تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 170 ألفًا و11 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 213 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161 ألفًا و790 متعافيًا.وتوفي شخصان إثر إصابتهما بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في أرمينيا 3 آلاف و158 وفاة، بينهم 797 مصابًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.