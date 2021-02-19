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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع سعر الغاز الطبيعى عالميًا خلال تعاملات اليوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:04 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد ابراهيم
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تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات، اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا، بنسبة 0.9%، بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرًا وتجاوز الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ليعاود الانخفاض مجددًا.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 3.114 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وبدأ بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثانية من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز، خاصة في فصل الشتاء، ما يتطلب شراء كميات كبيرة من الغاز وتخزينه لعمليات التدفئة، مما يعنى أن سوق الغاز العالمية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.

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