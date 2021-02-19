علمية كورونا: نبحث التوسع في استخدام «الريمديسفير».. ولا تغيير في البروتوكول

◄علمية كورونا: بروتوكولات العلاج حققت نسب شفاء مرتفعة.. ولا تعديل فى الفترة الحالية

◄سنبحث التوسع في استخدام "الريمديسفير" وإضافة "بارستينب" من عدمها عند التحديث الجديد لبروتوكولات العلاج

أكد الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن اللجنة لن تقوم بتعديل بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن البروتوكولات يتم التعامل بها في كافة المستشفيات وحققت نسب شفاء مرتفعة.وأشار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك نية لتعديل عدد من النقاط في بروتوكولات علاج فيروس كورونا عند التحديث الجديد لبروتوكولات العلاج، من بينها فوائد استخدامات الزنك وفيتامين سى في العلاج ومدى إمكانية الاستغناء بإزالتها من البروتوكول، وكذلك بحث زيادة جرعة دواء "ايفرمكتن" في العلاج من عدمها، بالإضافة إلى الوقوف على التوسع في استخدام عقار "الريمديسفير" من عدمه، لافتًا إلى أن تلك النقاط ما زالت في طور التساؤلات والدراسة حتى الآن ولم يتم اتخاذ أى قرار من اللجنة العلمية بشأنها.وأوضح الدكتور محمد النادى أن هناك بعض الأدوية الجديدة التى ظهرت مؤخرًا لعلاج حالات كورونا والتى يمكن أن يتم إضافتها لبروتوكولات العلاج، ومن بينها أدوية تستخدم لعلاج أمراض المناعة والروماتويد والالتهاب الروماتيزمى الحاد للمفاصل ومنها دواء "بارستينب"، وهناك العديد من الشركات في مصر تقوم بتصنيعه، لافتًا إلى أن هذا الدواء حقق نتائج مرتفعة في العديد من دول العالم عند استخدامه مع عقار "الريمديسفير"، وهو تحت دراسة من اللجنة العلمية لفيروس كورونا.وأضاف أن تعديل بروتوكولات فيروس كورونا يتم كل 3 أو 4 أشهر أو عند ظهور مستجدات أو أدوية جديدة تستدعى التعديل، لافتًا إلى أن البروتوكول العلاجى مر بـ3 مراحل أو تعديلات، منذ شهر مايو الماضى حتى شهر نوفمبر، وهو آخر بروتوكول محدث تم إصداره من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.وشدد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى، حتى مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الجديدة.