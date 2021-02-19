ضبط 11 طن مستلزمات إنتاج حلويات مجهولة المصدر بمصنع في القليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنع للصناعات الغذائية لإنتاج الحلوى، ضبط به 11 طن سلع غذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم ضبط صاحب مخبز يتلاعب فى صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية للتربح من دعم الدولة للمواطنين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموينـ يفيد بقيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية به 11،8 طن سلع غذائية: سكر وملح ليمون وجيلاتين عسل وألوان صناعية دون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج، و37،872 عبوة حلوى جيلى نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة منتج نهائى، و6 ماكينات خط إنتاج وتعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.كما تم ضبط مالك مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 7،350،736 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.