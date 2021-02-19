عدو المراهقين.. أسباب وعلاج التهاب البروستاتا (فيديو)

قال الدكتور عرفة عبدالرحيم، استشاري جراحة المسالك البولية، إن التهاب البروستاتا منتشر بين الناس، لكنه أكثر شيوعًا لدى المراهقين.وأضاف «عبدالرحيم» لـ«الدستور» أن البروستاتا لها فوائد كثيرة من بينها التناسل والتكاثر، لكنها تتعرض لميكروبات تتسبب في حدوث التهاب بها، موضحًا في الوقت ذاته أن الالتهابات التي تصيب المراهقين تختلف عن تضخمها نتيجة الشيخوخة، وإن تشابه الأمران في بعض الأعراض.شاهد المزيد في الفيديو التالي: