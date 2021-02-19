«أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام غدًا

يقدم البيت الفني للمسرح، مجموعة من العروض الفنية التي تقدم على مدار يومي الجمعة والسبت، منها عرض"أبي تحت الشجرة" الذي يجري عرضه، غدا السبت 20 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، على خشبة مسرح السلام بقصر العيني.عرض "أبي تحت الشجرة"يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء، من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبدالهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.أسعار التذاكر: ٧٠،١٠٠، ٣٠،٥٠ جنيها.