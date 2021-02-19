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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:51 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
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زادت عمليات البحث على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات الإنترنت وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الرابع الابتدائي عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتلتزم الوزارة بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الرابع الابتدائي، ويعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وذلك بعد تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني أسبوع، الذي يبدأ يوم 27-2-2021، وغير ذلك تم تأجيل الامتحانات، بسبب ارتفاع عدد إصابات عدوى كورونا القاتل من جديد في مصر، وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بأن الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الإبتدائي لا ينعقد لهم امتحانات، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا القاتل الذي أصبح أكثر شراسة وأسرع في الإنتشار، وأضاف الوزير أن بداية من الصف الرابع الإبتدائي إلى الثاني الإعدادي سيتم أختبارهم وعقد امتحاناتهم، ولكن بنظام جديد ومختلف عن السابق حيث سيتم وضع أسئلة لكل المواد الأساسية لكل صف من تلك الصفوف في ورقة واحدة فقط.

نسبة نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك ضوابط للنجاح للإنتقال للصف الأعلى، حيث أكدت أن يجب على الطالب الحصول على متوسط درجات الامتحانات تحسب عن طريق 50 % على امتحان الفصل الدراسي الأول، و50 % درجات على الفصل الدراسي الثاني.

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ويحصل الطالب عليها من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مارس، لذلك يشترط النجاح 50 %.

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