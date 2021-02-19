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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:27 م
عدسة مارو
عدسة مارو
هاجر رضا
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تمكنت عدسة محمود مارو، مصور من أبناء محافظة المنيا، من التقاط صور لفتاة وفتى صغيران، قلوبهما النقية سبقت أعمارهما الصغيرة.

يقول مارو لـ"الدستور": "أنا شغال في المنيا في كورنيش اسمه شارع مصر شغلي هناك فوتغرافر والبنوته والولد دول صادفتهم في شغلي البنت دخلت عليا وبتديني كيس مناديل خدته منها ورحت اديتها اللي فيه النصيب".

وأضاف: "الولد جنبها هما بيمشوا مع بعض دايما اللي شفته راحت بتدي للولد اللي معاها الفلوس اللي اخدتها مني قالها لا مش هاخد منك حاجه ده رزقك".

وواصل حديثه: "حبيت حبهم لبعض روحت بوستهم وحبيت أفرحهم قولتلهم ايه رأيكم أصوركم قالولي ماشي، راحوا هما وقفوا نفسهم بنفسهم وبدأت أصورهم وفرحتهم الحمد لله".
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)
عدسة «مارو» توثق نقاء القلوب: طفل وطفلة وحب وبسمة (صور)

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