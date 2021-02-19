غدًا.. جاليري ضي يستضيف معرض «أبواق الملائكة» لـ آلاء نجم

يستضيف جاليري ضي معرض "أبواق الملائكة" للفنانة التشكيلية آلاء نجم، وذلك مساء غد السبت في تمام السادسة مساءً.يحتوى المعرض على ما يقرب من أربعين لوحة متباينة المساحة، يستمر عرضها لمدة ثلاثة أسابيع.تتناول آلاء نجم فى معرضها عدة قضايا اجتماعية وإنسانية، حيث كانت تتسم لوحاتها بشخصية وحيدة تعبر عن آرائها، ولكنها هنا تقوم بإضافة شخصيات عديدة في اللوحات بأسلوب تعبيري تجريدي مختلف في التكنيك عن تجاربها السابقة من حيث التجريد ولكنه في الوقت نفسه يتسم بأسلوب التعبيرى من حيث الخطوط وكذلك المساحات والتكوينات اللونية.يُشار إلى أن أعمال آلاء نجم تتسم بالطابع الإنسانى ودومًا تُخاطب الوجدان بأعمالها حتى انطلقت إلى العالمية، حيث مشاركتها الدولية العديدة بالعديد من الدول "الصين، فرنسا، وأمريكا".