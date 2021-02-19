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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشهد نهائي دوري مراكز الشباب ويكرم المتميزين (فيديو)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:25 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مباراة نهائي دوري مراكز شباب مطروح، بين فريقي الأبيض والنجيلة، بحضور نواب البرلمان وعدد من أهالي المحافظة والمشجعين.

وكرم محافظ مطروح نواب برلمان شباب مصر عن مطروح، وفرق الكشافة والزهرات والمرشدات والحاصلين على التميز الكشفي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وقدم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح كتاب الله إلى محافظ مطروح، تكريما لجهوده ودعم قطاع الرياضة بالمحافظة.

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