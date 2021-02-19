«السكة الحديد» تعلن توفير خدمات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواصلة تقديم الخدمات المجانية داخل محطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن، ومن ضمنها توفير مركبات لنقل الركاب من خارج المحطة وإلى الداخل حتي القطار.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يتم توفير كراسي متحركة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا لتوفير جميع احتياجاتهم.