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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في اليابان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:23 م
كاتسونوبو كاتو
كاتسونوبو كاتو
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أعلنت الحكومة اليابانية، رصد سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد في اليابان، في تحد جديد أمام السلطات التي تواجه موجة ثالثة من تفشي الفيروس.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، حسبما نقلت عنه صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - إن السلالة الجديدة رُصدت في 91 حالة في منطقة كانتو بشرق اليابان، وفي حالتين أخريين في مطارين مختلفين، مشيرًا إلى أنها قد تكون أكثر قدرة على الانتشار من السلالة القديمة، وأنها "إذا واصلت الانتشار محليا، فقد تؤدي إلى زيادة سريعة في الحالات".

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحكومة اليابانية ترفع مستوى الحذر من السلالات المتحورة الجديدة على أساس احتمال كونها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات، والتي بدأت السلطات توزيعها هذا الأسبوع.

وقال المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، إنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة جاءت من خارج البلاد، موضحا في الوقت نفسه أنها مختلفة عن السلالات التي جرى التعرف عليها سابقا.

ورصدت اليابان حتى أمس 151 إصابة بسلالات "كوفيد-19" التي اكتُشفت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وفقا لوزارة الصحة.

يأتي ذلك بينما أعلن متحدث باسم مكتب الهجرة الإقليمي في طوكيو، رصد حالة تفش في أحد مراكز احتجاز اللاجئين، حيث ثبتت إصابة 5 عاملين و39 مهاجرا من بين 130 محتجزا بالمنشأة، موضحا أنه جرى عزل المصابين وإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس لجميع النزلاء، والذين صُنفت حالة كل المصابين بينهم على أنها مستقرة.

وسجّلت اليابان، منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 400 ألف إصابة، توفي منها 7 آلاف و194 شخصا.


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