مصرع شاب بالمنوفية أثناء عمله.. انهار جدار المسجد عليه

لقي شاب مصرعه أثناء عمله في هدم المسجد الغربي بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، وذلك عقب انهيار أحد جدرانه عليه، وفشل إنقاذه من قبل المتواجدين، فيما تم نقله لمستشفى سرس الليان.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد استقبال المركز بلًاغا من مستشفى سرس الليان تفيد وفاة عامل تحت أنقاض حائط المسجد الغربي بقرية تلوانة التابعة لدائرة المركز.وبالانتقال والفحص وسؤال إسلام وليد، أحد أهالي القرية من شهود العيان، أشار إلى تحدثه مع المتوفي "ر،ص" 24 عاما، والمقيم قرية برهيم التابعة لمركز منوف، والذي يعمل مع أحد مقاولي الهدد، لحظة وقوع الحائط محذرًا إياه من سقوطه، ولكنها لحظات وانهار الحائط عليه.وتم إخراجه من تحت الأنقاض متوفيًا، وتم استبعاد الشبهة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح لدفن الجثمان.