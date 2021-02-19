«الداخلية التونسية»: ضبط 20 شخصا بصدد الإبحار خلسة إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية "نابل" تمكنت من ضبط مركب بحري على متنه 20 شخصا بصدد الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم - "أن دورية تابعة لمركز الحرس البحري بمنطقة (بني خيار) بولاية (نابل)، قامت بضبط شخص على متن سيارة خاصة وباستجوابه، تبين بأنه كان يعتزم المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا".. مشيرة إلى أن دورية الحرس تحفظت على كمية من حاويات البنزين والهواتف الجوالة كانت معه.وباستشارة النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.وأشار البيان إلى أن تلك المجهودات تأتي في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة في البلاد.