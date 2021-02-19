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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الروسية تدعو الدبلوماسيين الأجانب لتلقيح أنفسهم ضد كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:15 م
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
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وجهت وزارة الخارجية الروسية، دعوات إلى كل السفارات الأجنبية العاملة في الأراضي الروسية لتلقيح موظفيها بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".

وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة: "إن هذه الإجراءات أمر طبيعي في معظم بلدان العالم لمكافحة الوباء، والتي تتطلب أوسع مشاركة ممكنة (في التلقيح) للناس المتواجدين في البلد".

وأكدت الوزارة أن أكثر من 25 دولة قد وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، معبرة عن اعتقادها أن حملة التطعيم المتتابعة مهمة مشتركة للمجتمع الدولي كله.

وأضافت أن روسيا تنفذ بهذه الصورة التزاماتها الدولية، بما في ذلك أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام ،1961 والتي تنص على أن الجانب المضيف يجب أن يوفر للبعثات الدبلوماسية ظروف السلامة الضرورية للعمل.

وقد قام عدد من موظفي سفارات منغوليا وإسبانيا وبيلاروس بالتطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي.

فيما شددت الخارجية الروسية أيضا على أنها تعمل في الوقت ذاته على تنظيم تلقيح الدبلوماسيين الروس العاملين في الخارج.

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