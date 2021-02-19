المياه الجوفية تغرق منازل قرية العرين بملوي.. وتدخل عاجل من المسئولين

فوجئ أهالي قرية العرين القبلي التابعة لمجلس قروي دروة بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بالمياه تحاصرهم داخل منازلهم وخارجها بالشوارع نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، وهو ما جعلهم يستغيثون بالمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لنجدتهم من المياه التي أصبحت تعوق حركتهم خاصة كبار السن والأطفال، خاصة في هذا التوقيت من العام وفي الطقس البارد والمتقلب، وهو ما جعل المسئولين يقومون بالدفع بسيارات كسح لشفط المياه وردم الشوارع بالرمال كإجراء عاجل.يقول أيمن فتحي، أحد أهالي القرية: فوجئنا بوجود تسريب للمياه داخل عدد من الشوارع والمنازل بالقرية، وهو الأمر الذي أصبح مشكلة كبيرة تؤرقنا في التعامل مع هذه المياه، حيث حاولنا التخلص منها إلا أنها كانت تزيد مع الوقت، وحاصرتنا المياه داخل منازلنا وفي الشوارع وتسببت في مشاكل كثيرة لنا في المعيشة داخل المنازل أو الحركة خارجها، خاصة ونحن في فصل الشتاء والطقس متقلب، فقمنا بإرسال شكوى للوحدة المحلية بمركز ملوي لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.يضيف محمد سيد أنه عقب إرسال شكوى لرئيس مدينة ملوي، اللواء أركان حرب أحمد السايس، والاستغاثة به حضر إلى القرية رفقة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس القرية، وقام بالتوجيه باتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لحل المشكلة، حيث أكد المسئولون أنها نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، كما كلف رئيس القرية بسرعة دفع سيارات الكسح لشفط وتجفيف المنطقة من المياه كحل عاجل، وتكليف مسئولى شركة مياه الشرب بعمل جسات في مناطق متفرقة بالمنطقة لمعرفة سبب تسريب المياه، مع أخذ عينات من المياه لمعرفة سبب ارتفاع المنسوب إذا كانت من وصلات المياه أو من المياه الجوفية، كما قامت الإدارة الصحية برش المنطقة بمعرفة وحدة مكافحة ناقلات الأمراض كإجراء وقائي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح مدحت شندي، رئيس مجلس قروي دروة، أن الوحدة المحلية قامت بشفط المياه المتسربة للمنازل والشوارع، كما تم ردم الشوارع التي توجد بها مياه بالرمال، ويتم التواصل بصفة دائمة مع المواطنين لحل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل أولا بأول.وأضاف علي عبدالمنعم، سكرتير القرية، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة ملوي تم الاستجابة لكافة شكاوى أهالي القرية على الفور، وأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية كان وراء هذه المشكلة، وتم الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه من المنازل وردم الشوارع بالرمال كإجراء أولي لتسهيل حركة أهالي القرية.من جانبه، أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم الاستجابة لشكوى أهالي قرية العرين القبلي على الفور وفحص المشكلة على أرض الواقع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة، وضرورة التواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين، مؤكدا أن المشكلة يقوم المسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بدراسة كيفية حلها نهائيا.