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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء تستعد لاستقبال الروس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:04 م
فنادق البحر الأحمر
فنادق البحر الأحمر
رامى حسين
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كشف رامى رزق الله الخبير الفندقى ورئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، أن الفنادق مستعدة بكافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال كافة السائحين وليست السياحة الروسية فقط، موضحا أن السائح الروسى مرتبط ارتباط كبير بالبحر الأحمر، فعلى الرغم من الحظر الجوى المفروض خلال السنوات الماضية إلا أن هناك أعداد روسية كانت تصل إلى البحر الأحمر عن طريق بيلاروسيا والدول المجاورة لها.

وأضاف رزق الله فى تصريحات خاصة للدستور، أن ما جرى من موافقة لسلطتى الطيران المدنى بالجانبين الروسى والمصرى على تيسير 4 رحلات لشرم الشيخ والغردقة خلال 28 مارس المقبل جاء بعد أن تقدمت عدد من الشركات الروسية التى تعمل بالسوق المصري وتمتلك شركات طيران، بطلبات إلى الجانبين وتمت الموافقة عليهم، ولكن الحكومة الروسية لم تصدر حتى هذه اللحظة قراراها برفع الحظر الجوى عن شرم الشيخ والغردقة، متوقعا أن تصدر هذة القرار بعد اللقاء المرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيرة الروسي، موضحا أنه مع بداية مارس سيتم تشغيل الجدول المنتظم من روسيا على مطار القاهرة، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى شرم الشيخ والغردقة.

يشار إلى أن سلطة الطيران المصري قد وافقت لأحد الشركات الروسية، على القيام بـ4 رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015.

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