اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام بالكنيسة الكاثوليكية

اجتمعت صباح اليوم اللجنة الأسقفية للإعلام برئاسة الأنبا باخوم، مسئول اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس الاساقفة الكاثوليك بمصر، والنائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون، بمشاركة الأب ميلاد شحاتة مسئول العلاقات العامة باللجنة.بدأ الاجتماع بصلاة افتتاحية، تلاه كلمة من نيافة الأنبا باخوم، تخلل الإجتماع التعارف بكل الحضور، وعرض مسئولي المكتب الإعلامي عن الأقسام والتخصصات، تلاها ورش عمل لإبتكار مقترحات وأفكار لأعمال اللجنة الأسقفية للإعلام في الفترة القادمة، ثم مناقشة لورش العمل، وبناء خطة عمل للفترة القادمة، بالإضافة إلى تحديد هدف ورؤية اللجنة، واتخاذ خطوات عملية وتوصيات.هذا واختتم اللقاء بالصلاة الختامية وإعطاء البركة الرسولية من الأنبا باخوم.