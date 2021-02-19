السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 337 إصابة مؤكدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 346 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 374 ألفا و366 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و454، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 365 ألفا و363 حالة.وفي السياق، أكدت الوزارة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وإنسيابية تامة، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.ودعت وزارة الصحة السعودية، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".