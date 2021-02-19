«خلافات وأزمات».. شائعات طاردت آمال ماهر

- أصالة



- شركة الإنتاج



عمرو دياب



تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة المصرية آمال ماهر، وتعد من أهم مطربين مصر والوطن العربي كما اقترن نجاحها وشهرتها بالشائعات والمطاردات داخل الوسط الفني، وترصد «الدستور» في السطور القادمة أبرز الشائعات التي لاحقت المطربة آمال ماهر.ترددت الشائعات على وجود خلاف بين آمال وأصالة، حيث اتهمت آمال ماهر أصالة بسرقة لحن أغنية بسبب تشابه اللحنين وروَّج البعض لهذه الشائعة، مستندًا إلى عدم مشاهدة آمال وأصالة معًا، رغم وجودهما بفندق واحد في قطر للاحتفال بتكريم الشاعر بدر عبد المحسن.شهدت علاقة الفنانة آمال ماهر بالشركة الخاصة بإنتاج ألبوماتها العديد من الخلافات في الفترة الماضية، حتى خرجت وأعلنت عن تأسيسها شركة إنتاج خاصة بها لإنتاج كل أعمالها الفنية بعد انتهاء تعاقدها مع شركة "عالم الفن".حالة من الجدل أثُيرت حول اختيار أعضاء لجنة تحكيم برنامج "the winner" لاكتشاف المواهب، فانتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد تعاقد الشركة مع الفنان عمرو دياب، وأخبار أخرى عن تعاقد نفس الشركة مع آمال ماهر، حتى خرجت آمال ماهر لتنفي كل الأخبار التي نشرت حول اختيار "الهضبة" ليكون في لجنة تحكيم برنامج "the winner" لاكتشاف المواهب، مؤكدًة أنها وقعّت العقد على هذا البرنامج.