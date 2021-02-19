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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يزوران متحف الرئيس الراحل أنور السادات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:03 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار واللواء إبراهيم أحمد
أميرة العناني
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد "عصمت السادات" بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا.

وتفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" بميت أبو الكوم بمدينة تلا، الجمعة، وشاهدوا الصور التذكارية المعروضة بالمتحف للرئيس الراحل مع عائلته وأولاده وزوجته ورؤساء وملوك وقادة العالم، وكذا المقتنيات الشخصية للرئيس الراحل.

وأكد محافظ المنوفية، أن الرئيس السادات سجل اسمه بحروف من ذهب في كتب التاريخ أبد الدهر، كونه من أعظم رؤساء العالم لما تميز به من الشجاعة والعبقرية والإبداع والحكمة والإعتزاز بوطنه ورؤيته المستقبلية.

وتوجه وزير الأوقاف بصادق الدعوات بالرحمة للرئيس الراحل، مجددا العهد باستكمال طريق الكفاح والتنمية خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقود حرب وجود للحفاظ علي كيان الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب.

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