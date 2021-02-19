الاتحاد الإفريقي يعرب عن تطلعه للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، عن تطلع المؤسسة القارية إلى تعزيز التعاون مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب.جاء ذلك خلال تهنئة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمختار ديوب بعد اختياره لمنصب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وهو أول إفريقي يشغل هذا المنصب.وقال فقيه إن الاتحاد الإفريقي يسعى لجهد مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية لضمان الانتعاش الاقتصادي المستدام لجميع اقتصادات القارة في هذا الوقت الحرج من جائحة "كورونا".