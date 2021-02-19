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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:33 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى بنطاق حى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأضاف أنه جار رفع كفاءة الشارع بالتوازى مع أعمال التطوير التى تشهدها الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد بحى الضواحى لتحقيق منظومة طرق مطورة على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع المشروع القومى "الميناء البرى الجديد " لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى الميناء البرى وباعتبار أن هذه المنطقة ستصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيو ووواجهة بورسعيد أمام الزائرين.

وفى نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على بدء أعمال تطوير طرق منطقة ٥٨ عمارة، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية بحى الضواحى وبالتوازى مع أعمال التطوير التى تتم بمختلف الأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمواطن.

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