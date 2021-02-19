الإمارات والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا أيضا- خلال الاتصال- وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية السودان والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته للسودان الشقيق بالاستقرار والتقدم والرخاء.