في عيد ميلادها.. مواقف لآمال ماهر مع مبارك ووردة

- 5 آلاف جنيه من الرئيس حسني مبارك

- طبخت لها وردة

يوافق اليوم 19 فبراير عيد ميلاد واحدة من أشهر مغنيين مصر والوطن العربي "آمال ماهر" والتي اكتشف موهبتها الغنائية أستاذ الموسيقى محمد المليجي، بعد سماعها في إحدى الحفلات المدرسية، حيث بدأت الغناء في عمر الثالثة عشرة، ودعمت موهبتها بالالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، ويعتبر الموسيقار عمار الشريعي الأب الروحي لها.حققت آمال ماهر شهرة واسعة من خلال العديد من المهرجانات التي شاركت بها، كما قامت بغناء بعض من أغانيها الخاصة، ومنها إحياؤها لحفل الافتتاح لمهرجان "بيت الدين"، في لبنان بحضور حشدٍ كبير من السياسيين والجمهور، ثم توالت بعد ذلك أغانيها الجميلة حتي أصبحت من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.• ترصد "الدستور" في السطور التالية مواقف من حياة آمال ماهرلعبت الصدفة دورًا كبيرًا في حياة آمال ماهر حيث كان الرئيس في الراحل حسني مبارك من الداعمين لموهبة آمال ماهر، بعد أن استمع لصوتها عن طريق الصدفة، وذلك كان خلال زيارة قام بها لمبنى ماسبيرو، وكان عمرها لا يتجاوز الـ17 عامًا، وطالب الرئيس مبارك من المسئولين بوزارة الإعلام الاهتمام بها وبموهبتها، وشاركت بالفعل في حفلات الأوبرا، وحضر مبارك إحدى هذه الحفلات، وقرر صرف مكافأة لها تقدر بـ5 آلاف جنيه بعد إعجابه الشديد بصوتها.كانت الصدفة لها دور كبير في حياة آمال ماهر، فحينما استمعت وردة لها بعد أن تغنيت بأغنية "عربية يا أرض فلسطين"، اتصلت بعمار الشريعي وقالت له وهى منهمرة في البكاء، أريد أن أتحدث مع هذه الفتاة، "دي صوت من الجنة" وبالفعل تواصلت "وردة" على تليفون المنزل وردت عليها والدة "آمال" وقالت لها وردة "يسلم الكرش اللى جاب الصوت ده"، وكان أول لقاء جمع وردة وآمال حيث طلبت "وردة" من آمال بطلب أي أكل ترغب به وهي ستقوم بطبخه بيديها وبالفعل قامت بإعداد الطعام لها.