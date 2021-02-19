محافظ كفر الشيخ يكشف مصير الحوت النافق بأحد الشواطئ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين المحافظ، أعمال سحب أنثى الحوت التي تم العثور عليها بالقرب من مزرعة غليون السمكية، وانتقال لجنة من معهد علوم البحار بالإسكندرية، والمحمية الطبيعية الإسكندرية وكفر الشيخ لتم إيداعها داخل مزرعة غليون، ليتم تحنيطه ودفنه والحصول على هيكلها عقب تحللها بمعرفة الأحياء المائية، لوضعه في معهد البحوث المائية.وكان جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب نصر عبد الهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، قد تلقيا إخطارًا يفيد بالعثور على أنثى الحوت بشاطئ البحر المتوسط في منطقة بين البرلس ومطوبس، وتم سحب الجثة من قبل المتخصصين في معهد علوم البحار في الإسكندرية، ومعهد البحوث المائية بكفر الشيخ.وتبين أن الحوت لأنثى طولها 12 مترًا و60 سم ووزنها 12 طنا، وتم سحبها داخل مزرعة غليون السمكية، ليتم دفنها بالطرق الصحية ووضع طبقة من الجير الحي أسفلها، ووضعها ثم وضع طبقة أخرى من الجير الحي، وتغطيتها بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى‏، واتباع الطرق الصحية في عملية الدفن،ليتم استخراجها بعد التحلل بشكل كامل،لإيداع الهيكل في أحد معاهد الأحياء المائية على غرار حوت 2008.يذكر أن سواحل البحر المتوسط شهدت العثور على حوتين الأول كان عام 2008، حينما تلقت نقطة حرس الحدود ببر بحرى، التابعة لمركز البرلس، فى عام 2008، بلاغًا من عدد من الصيادين، وأهالى منطقة المقصبة، الواقعة بين مركزي البرلس ومطوبس، على بعد ‏50‏ كيلو مترًا من مدينة بلطيم، على الطريق الدولى الساحلى، بمياه البحر الأبيض المتوسط، بعثورهم على حوت نافق من النوع الأبيض النادر الضخم،وتوجه فريق بحثى من جامعة كفر الشيخ، وتبين أن الحوت يصل طوله لـ18‏ مترًا، ووزنه 24 طنًا تقريبًا، وارتفاعه مترين.وتبين من المعاينة المبدئية للحوت الأبيض وقت ذاك، عن وجود جرح نافذ ببطن الحوت بطول متر تقريبًا، مما أدى إلى نفوق هذا الحوت، وتم استخدام‏ ثلاثة‏ لوادر كبيرة لسحب الحوت العملاق من المياه على الشاطئ‏،كما تبين أنه ينتمى إلى نوع الهمباك، أو الحوت الأحدب، الذى تعتبر من أضخم الكائنات البحرية، ويسمى ببهلوان المحيط، نظرًا لحركته وقفزاته فى الماء‏، وعمره 6 شهورًا.‏وعقب الانتهاء من المعاينة، تم حفر موقع بعمق ‏5‏ أمتار وطول ‏17‏ مترًا لدفن هذا الحوت النافق فى منطقة بعيدة عن شاطئ البحر، وردم الحفرة بكميات من الجير الحى، ثم بعد ذلك بالرمال لضمان عدم حدوث التلوث البيئى، ليتم استخراجه عام 2014 وإيداعه بمعهد البحوث المائية ببلطيم‏.