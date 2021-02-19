انتخابات الصحفيين.. لم يتقدم أحد في ثاني أيام فتح باب الترشح

أعلن خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عدم تقدم أي من المرشحين في الانتخابات اليوم الجمعة في ثاني أيام فتح باب الترشح.وتقدم أمس على منصب النقيب 4 مرشحين، هم: السيد الإسكندراني، والدكتور ضياء رشوان، وطلعت هاشم فرج، ورفعت رشاد.كما تقدم لمنصب عضو المجلس فوق 15 سنة 6 مرشحين، هم: حسين الزناتي، وممدوح الصغير، وهاني عمارة، وهبة باشا، ووجدي رزق، وياسر سليم.كما تقدم للترشح لمنصب عضو مجلس النقابة تحت 15 سنة، 14 مرشحا، هم: أبوالسعود محمد، وأيمن عبدالمجيد، وحسام السويفي، وحسين متولي، وطه حسن إبراهيم، وعلاء عمران، وعمر عمار، وعمرو بدر، ومحمد السيد أبوزيد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد منير توفيق، ومساعد الليثي، وهيثم بطاح، ووائل السادات.