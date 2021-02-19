الرئيس التركى يتجنب لقاء أبرز منافسيه إمام أوغلو

كشفت وسائل الإعلام التركية عن تجنب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لقاء خصمه الأول ومعارضه البارز رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.وأضافت الصحف التركية أنه مؤخرا دعا حراس الرئيس، إمام أوغلو، لمغادرة جنازة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق عن حزب العدالة والتنمية قدير توباش، بسبب حضور أردوغان.وأوضح موقع KRT التركي، أنه خلال جنازة توباش، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، طلب حراس الرئيس التركي من إمام أوغلو المغادرة وعدم المشاركة في مراسم الجنازة.وفى السياق، قالت النائبة السابقة بحزب الشعب الجمهوري ميلدا اونور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، حسب رواية الصحفي مقدم البرامج التركي إسماعيل كوتشوك قايا: "أثناء جنازة توباش وبينما كان إمام أوغلو يدعي أمام قبر الفاتح، جاء إليه حراس أردوغان وطلبوا منه المغادرة، وقالوا له إن رئيس الجمهورية سيأتي، وقال لهم إمام أوغلو ليأتي ونصلي معا".وكشفت نتائج أحدث استطلاع للرأى فى تركيا عن تصدر أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، قائمة منافسي أردوغان.