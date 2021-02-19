وزيرا خارجية الإمارات واليمن يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع على الساحة اليمنية.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- موقف الإمارات الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن، ودعمها الشعب اليمني الشقيق في كافة الظروف.