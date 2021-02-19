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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية الإمارات واليمن يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:30 م
الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- موقف الإمارات الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن، ودعمها الشعب اليمني الشقيق في كافة الظروف.

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