انخفاض حجم مبيعات الرحلات السياحية في ألمانيا بحوالي الثلثين

كشف معهد أبحاث السوق الألماني Growth from Knowledge (GfK) التي تسجل سلوك السفر لأكثر من 40 ألف مواطن ألماني في 19 ألف أسرة كل شهر، انخفاض مبيعات 28 من منظمي الرحلات السياحية في ألمانيا والنمسا وسويسرا (نظرا لأن جميع منظمي الرحلات السياحية الألمانية تقريبا يبيعون أيضا برامجهم ومنتجاتهم السياحية في الدول المجاورة النمسا وسويسرا) خلال العام السياحي 2019-2020 (من نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2020) بنسبة 64.8% مقارنة بالعام السياحي السابق.



ووفقًا لـمعهد أبحاث السوق الألماني GfK والاتحاد الألماني للسياحة DRV هوت مبيعات منظمي الرحلات في العام السياحي 2019-2020 إلي 12.4 مليار يورو مقابل 35 مليار يورو في العام السياحي السابق بنسبة انخفاض قدرها 64.8% وخسارة حوالي 23 مليار دولار، أي العودة إلى مستوى المبيعات في عام 1989. وبحساب نسبة التراجع الإجمالية لعام 2020 كاملا فستصل نسبة الانخفاض إلى 80%.



واكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ان سوق السفر المنظم في ألمانيا سجل عام 2019 مستوى قياسي حيث بلغت مبيعات منظمي الرحلات 35 مليار يورو بعد ما يقرب من 50 عاما من النمو المستمر. فقط في غضون سنوات قليلة، على سبيل المثال بعد حرب العراق في عام 2003 وفي الأزمة المالية في عام 2009، كان هناك انخفاض ولكن بنسب قليلة لا تذكر.



واضاف انه بحسب التقارير انخفضت المبيعات ما يقرب من 2300 من منظمي الرحلات السياحية الألمانية في عام 2020 بشكل أكثر حدة من حجم الرحلات المنظمة بشكل فردي، حيث حققت مبيعاتهم الإجمالية 19.5 مليار يورو بنسبة انخفاض قدرها 42.8%. في السنوات السابقة.



بينما الأعمال الرئيسية لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، وهي الرحلات المنظمة Packages، تراجعت بعد تحذير السفر العام من انتشار الوباء في الوجهات السياحية الشهيرة. بعض الوجهات السياحية مثل تركيا لم تفتح حتى وقت متأخر عندما كانت العطلة الصيفية على وشك الانتهاء، أو اضطرت إلى الإغلاق مرة أخرى بعد الفتح مثل الجزر الإسبانية وكرواتيا.



كانت اليونان الوجهة الأكثر شعبية التي حجزتها وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في موسم صيف 2020 القصير مع انخفاض في المبيعات بنسبة 55% "فقط"، في عام 2019 احتلت اليونان المرتبة الثالثة بعد إسبانيا وتركيا.