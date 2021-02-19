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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 وفاة و3140 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الإمارات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:19 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 3140 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد.. بينما تم تسجيل 4349 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 365 ألفا و17 حالة، والوفيات إلى 1093 حالة.. فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 351 ألفا و715 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة تقديم 93101 جرعة للقاح "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 5 ملايين و466 ألفا و831 جرعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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