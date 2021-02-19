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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الطائفة الإنجيلية تعلن عودة الصلاة بالكنائس كل أيام الأسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:22 م
القس إندريه زكي
القس إندريه زكي
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أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس إندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، عودة الصلاة بالكنائس وممارسة طقوس العبادة كل أيام الأسبوع، بعد توقفها بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه اجتمع اليوم، المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف البيان أنه بناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.

وتابع قائلًا إن قرار العودة يأتي مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

كما قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب تكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

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