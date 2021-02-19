روسيا: اجتماع حول الاتفاق النووي الإيراني بمشاركة واشنطن خطوة لإحياء الصفقة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، ترحيب بلاده باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع المقبل حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، موضحا أن موسكو ترى أن هذا اللقاء قد يصبح الخطوة الأولى على طريق إحياء تطبيق الصفقة بشكل طبيعي.وقال ريابكوف: "دعونا نأمل بأنه (الاجتماع) يمكن أن ينعقد، وهذا ما قد يصبح بمثابة الخطوة الأولى نحو إحياء عمل خطة العمل الشاملة المشتركة بحجمها الكامل، ولكن حتى الآن ليس لدينا وضوح حيال موقف باقي المشاركين في خطة العمل الشاملة من هذه الفكرة".وأضاف أنه "دون اتصالات ودون اجتماعات، يكاد يكون من المستحيل تحقيق أي نتيجة.. لقد شاطرنا أفكارنا مع الزملاء حول إجراءات تهدف إلى تقريب نهج الأطراف، وحاليا علينا أن ننتظر ردود أفعال أطراف أخرى ونأمل بأن تكون إيجابية".وأوضح المسئول الروسي أنه في الوقت نفسه لا يوجد حديث عن تنظيم اجتماع على المستوى الوزاري حاليا.