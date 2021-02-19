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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد روسي يزور الإسماعيلية لفتح أسواق جديدة للفراولة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:52 م
وفد روسي في مزارع
وفد روسي في مزارع الفراولة
مصطفى دياب
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زار وفد روسي مزارع الفراولة الموجودة بنطاق محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الجمعة.

تفقد الوفد الروسي مصنع تعبئة وتغليف وتجميد الفراولة بالمنطقة الصناعية، للاتفاق على تصدير ٣٠٠ طن يوميا خلال شهري أبريل ومايو.

كان في استقبالهم الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير الشؤون الزراعية.

وأوضح محمود عبد القادر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وأمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.

وأشار إلى تمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو.

وأوضح أن محطات فرز وتعبئة المحاصيل المعدة للتصدير الذي تتميز بها محافظة الإسماعيلية والزراعات التي تنتشر بها وأهم المعاملات المتبعة في حفظ وتداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.

من جهته قال لمهندس أحمد عبد الفتاح مدير البساتين، إن الهدف من تصدير محصول الفراولة هو زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية وزيادة دخل المزارع الإسماعيلي في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم وانتعاش الاقتصاد المصري بزيادة التصدير وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، خاصة أن المزارع الإسماعيلي لدية وعي وخبرة في تطبيق الممارسات الزراعية الصحية ومعرفة شروط التصدير جيدا.

أبدى الوفد الروسي إعجابه الشديد بمستوى الجودة لمحصول الفراولة الإسماعيلي والمعاملات التي تتم أثناء الزراعة من مكافحة بيولوجية التسميد حيوي ونظافة المحصول، وكذلك معاملات مابعد الحصاد من فرز وتعبئة وتجميد.

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