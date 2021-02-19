امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

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احتلت نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نماذج ومواعيد وكيفية أداء الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.أعلنت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، علي أن يعقد يوم 7 مارس وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).وفقًا للوزارة فإن امتحانات التي سيجيذها طلاب، لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.كما كشف بيان وزارة التربية والتعليم، عن أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.ومن المقرر أن يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2020 _ 2021 ستبدأ يوم 28 مارس وتنتهي في 4 مارس بحيث تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي لجميع المواد الدراسية يوم 28 فبراير الجاري وجميع المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس والسادس الابتدائي يوم 2 مارس والأول الإعدادي يوم 3 مارس والثاني الاعدادي يوم 4 مارس وجميعهم في لجان مدرسية بورقة امتحانية للمواد المضافة إلى المجموع فقط.