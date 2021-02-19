نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:03 م
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احتلت نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نماذج ومواعيد وكيفية أداء الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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كما كشف بيان وزارة التربية والتعليم، عن أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.
ومن المقرر أن يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.
امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021أعلنت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، علي أن يعقد يوم 7 مارس وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).
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تعرف على موعد امتحان الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأولوفقًا للوزارة فإن امتحانات التي سيجيذها طلاب، لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
كما كشف بيان وزارة التربية والتعليم، عن أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.
ومن المقرر أن يعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.